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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
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İran’ın Karabağ siyaseti diplomatik esneklikle imkansızlıklar arasına sıkışmış durumda

İran, dışarıdaki Rus baskısı ile içerideki Türk nüfusunun baskısı arasında sıkışıp kalmış durumda. Tek çıkar yol olarak görülenin, İran’ın bu süreci esnek bir halkla ilişkiler pratiğini işleme sokarak atlatması olduğu anlaşılıyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 13.10.2020
İran’ın Karabağ siyaseti diplomatik esneklikle imkansızlıklar arasına sıkışmış durumda

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