İran’ın Karabağ siyaseti diplomatik esneklikle imkansızlıklar arasına sıkışmış durumda
İran, dışarıdaki Rus baskısı ile içerideki Türk nüfusunun baskısı arasında sıkışıp kalmış durumda. Tek çıkar yol olarak görülenin, İran’ın bu süreci esnek bir halkla ilişkiler pratiğini işleme sokarak atlatması olduğu anlaşılıyor.
Ankara
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