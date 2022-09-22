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Antalya'nın Kaş ilçesinde, kumul ağaçlandırma sahasında çıkan ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirilen yangın, soğutma çalışması sırasında rüzgarın da etkisiyle tekrar başladı
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İran’da neler oluyor?

İran’daki protestoları İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkanı Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 22.09.2022
İran’da neler oluyor?

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