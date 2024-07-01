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İran’da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanacak? 

01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
İran’da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanacak? 

Ankara

İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tura kaldı. Bu turda karşı karşıya gelecek isimler ise reform yanlısı olarak bilinen Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakarların adayı Said Celili. İran’da gelecek dönem nasıl şekillenecek? Tüm senaryoları, Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.

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