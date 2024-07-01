İran’da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi nasıl sonuçlanacak?
Ankara
İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. Tura kaldı. Bu turda karşı karşıya gelecek isimler ise reform yanlısı olarak bilinen Mesud Pezeşkiyan ve muhafazakarların adayı Said Celili. İran’da gelecek dönem nasıl şekillenecek? Tüm senaryoları, Milli İstihbarat Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.