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İran’a yaptırım başlıkları artıyor

Ömer Faruk Çalışkan   | 17.11.2022
İran’a yaptırım başlıkları artıyor

Ankara
Nükleer silahlar konusundaki yaptırımların yanı sıra, kadınlarla başlayan kişisel özgürlüğe dair protestolara İran devletinin cevabı yeni bir yaptırım konusuna dönüşmüştü. İran şimdi de Rusya’ya silah ve İHA temin etmesinden dolayı  Batı devletlerinin yaptırımlarına hedef oluyor. Tahran’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Haydar Şahin, hem protestoları hem de yaptırımların etkisini anlattı.

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