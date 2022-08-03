Irak’taki siyasi kriz, küresel enerji jeopolitiğini nasıl etkileyecek?
Irak’ta hem Şii nüfusun hem de Kürtlerin kendi içlerinde bölünmüş olması ve 10 aydır hükümet kurulamaması ülkenin kaosa sürükleneceği kaygılarını arttırıyor.
Irak’ta hem Şii nüfusun hem de Kürtlerin kendi içlerinde bölünmüş olması ve 10 aydır hükümet kurulamaması ülkenin kaosa sürükleneceği kaygılarını arttırıyor. Rezerv açısından dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz üreticisi olabilecek bir ülkedeki istikrarsızlık, küresel enerji jeopolitiği açısından ne anlam ifade ediyor? Dr. Necmettin Acar anlatıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.