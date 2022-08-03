Dolar
17.96
Euro
18.30
Altın
1,769.83
ETH/USDT
1,664.50
BTC/USDT
23,380.00
BIST 100
2,676.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya’da temmuz ayı dış ticaret rakamlarını açıklıyor
logo
Podcast

Irak’taki siyasi kriz, küresel enerji jeopolitiğini nasıl etkileyecek?

Irak’ta hem Şii nüfusun hem de Kürtlerin kendi içlerinde bölünmüş olması ve 10 aydır hükümet kurulamaması ülkenin kaosa sürükleneceği kaygılarını arttırıyor.

Ömer Faruk Çalışkan   | 03.08.2022
Irak’taki siyasi kriz, küresel enerji jeopolitiğini nasıl etkileyecek?

Irak’ta hem Şii nüfusun hem de Kürtlerin kendi içlerinde bölünmüş olması ve 10 aydır hükümet kurulamaması ülkenin kaosa sürükleneceği kaygılarını arttırıyor. Rezerv açısından dünyanın önde gelen petrol ve doğal gaz üreticisi olabilecek bir ülkedeki istikrarsızlık, küresel enerji jeopolitiği açısından ne anlam ifade ediyor? Dr. Necmettin Acar anlatıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü
Şırnak'ta askeri birliğin mühimmat deposundaki patlamada 2 personel yaralandı
DDK, 2022-KPSS'yle ilgili incelemelerine başladı
Bingöl'de Eren Abluka-9 Narkoterör Operasyonu'nda 3 milyon 329 bin kök kenevir ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Irak’taki siyasi kriz, küresel enerji jeopolitiğini nasıl etkileyecek?

Irak’taki siyasi kriz, küresel enerji jeopolitiğini nasıl etkileyecek?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet