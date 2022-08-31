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Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatı kısmının bir bölümünde kuvvetli yağış nedeniyle çökme meydana geldi Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun’da devam ediyor.
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Irak’taki gerginliğin tarafları

Irak'ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr yanlısı göstericilerin alanlardan çekilmesiyle hareketlilik sona erdi. Irak’ta yaşanan gerginliği ve gerginliğin taraflarını Anadolu Ajansı Muhabiri Mehmet Alaca ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 31.08.2022
Irak’taki gerginliğin tarafları

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