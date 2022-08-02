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Irak siyasetinde neler oluyor?

Halil İbrahim Ciğer   | 02.08.2022
Irak siyasetinde neler oluyor?

Ankara
Irak’ta Mukteda es-Sadr yanlıları, İran’a yakın Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi protesto etmek amacıyla 30 Temmuz Cumartesi günü Yeşil Bölge’ye girerek Meclis binasını bastı ve burada oturma eylemi başlattı. Irak siyasetindeki gelişmeleri ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman ile konuştuk.

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