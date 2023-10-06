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Instagram hayatımızın neresinde?

6 Ekim 2010’da kurulan Instagram, dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi haline geldi. Instagram’ın 13 yılda nasıl büyüdüğünü, Türkiye’deki kullanım alışkanlıklarını Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Serhat Tutak ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Instagram hayatımızın neresinde?

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