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İnsanların zarar görmeyeceği hava temizliğine nasıl ulaşabiliriz?

Ömer Faruk Çalışkan  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
İnsanların zarar görmeyeceği hava temizliğine nasıl ulaşabiliriz?

Ankara
İnsan sağlığını en çok etkileyen dış etkenlerin başında hava kirliliği geliyor. Kirli hava nasıl tespit edilir? Hava kirliliğinden nasıl kurtulabiliriz? “7 Eylül Uluslararası Temiz Hava Günü” vesilesiyle hava kirliliğini tüm yönleriyle, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin İncecik ile konuştuk.

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