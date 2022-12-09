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Galatasaray Futbolcusu Bafetimbi Gomis, takımının Antalya’daki hazırlık kampında açıklamalarda bulunuyor.
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İnsan hakları sınırsız özgürlük müdür?

Tuba Memiş   | 09.12.2022
İnsan hakları sınırsız özgürlük müdür?

Ankara
Temeli ‘insan onuru ve haysiyetine’ dayanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. İnsan haklarını, BM sözleşmesinin içeriğini ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün önemini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile konuştuk.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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