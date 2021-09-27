Dolar
8.83
Euro
10.34
Altın
1,754.29
ETH/USDT
3,075.10
BTC/USDT
43,495.00
BIST 100
1,386.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

İngiltere'deki şoför eksikliği ülkede nasıl bir tedarik krizini tetikledi?

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliği kaynaklı tedarik sorunları marketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, hükümet büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor. AA Muhabiri Kurtaran, son durumu aktarıyor.

Sefa Şengül   | 27.09.2021
İngiltere'deki şoför eksikliği ülkede nasıl bir tedarik krizini tetikledi?

Ankara

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, İngiliz hükümeti giderek büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor.

Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Gökhan Kurtaran, Birleşik Krallık’taki son durumu yerinden aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 688 bini aştı
Diyarbakır'da 12 yaş ve üstü öğrencilere yönelik aşı seferberliği başlatıldı
Yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası genç imamdan aşı çağrısı
Japonya'da Kovid-19 vakalarındaki düşüş nedeniyle OHAL'in kaldırılması bekleniyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Almanya’daki seçim sonuçları nasıl bir iktidar sunacak?

Almanya’daki seçim sonuçları nasıl bir iktidar sunacak?

İngiltere'deki şoför eksikliği ülkede nasıl bir tedarik krizini tetikledi?

Küresel güç dengelerinde AUKUS sarsıntısı

Vaşington Raporu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve BM Genel Kurulunun ardından

Vaşington Raporu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti ve BM Genel Kurulunun ardından
Paris Anlaşması ve iklim krizi

Paris Anlaşması ve iklim krizi
Kovid-19’a karşı aşılamada hatırlatma dozu neden önemli?

Kovid-19’a karşı aşılamada hatırlatma dozu neden önemli?