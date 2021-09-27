İngiltere'deki şoför eksikliği ülkede nasıl bir tedarik krizini tetikledi?
İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliği kaynaklı tedarik sorunları marketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, hükümet büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor. AA Muhabiri Kurtaran, son durumu aktarıyor.
Ankara
İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları kısa zamanda süpermarketlerde rafların boş kalmasına, akaryakıt istasyonlarının kapanmasına neden olurken, İngiliz hükümeti giderek büyüyen krizi yönetmekte zorlanıyor.
Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Gökhan Kurtaran, Birleşik Krallık’taki son durumu yerinden aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.