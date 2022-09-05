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Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer için Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlenecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ostim Teknik Üniversitesi’nde “Fahri Doktora Tevcih Töreni”ne katılıyor.
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İngiltere Premier Lig'de 6. haftanın sonunda görünüm nasıl?

İngiltere Premier Lig’de 6. hafta müsabakaları geride kalırken, 15 puanlı Arsenal liderliğini sürdürüyor. Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Fatih Erel, İngiltere Premier Lig’deki görünümü değerlendirdi.

Sefa Şengül   | 05.09.2022
İngiltere Premier Lig'de 6. haftanın sonunda görünüm nasıl?

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