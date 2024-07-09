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İngiltere’nin yeni başbakanı Starmer, Ruanda planını neden iptal ediyor?

İngiltere’de muhafazakar iktidarın sığınmacıları Afrika ülkesi Ruanda’ya gönderip orada barındırma planı nasıl başladı? Nasıl sonuçlandı? Yeni başbakan Starmer, hangi gerekçeyle planı iptal ediyor? Anadolu Ajansı Muhabiri Gürhan Kartal ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
İngiltere’nin yeni başbakanı Starmer, Ruanda planını neden iptal ediyor?

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