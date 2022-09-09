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9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında İzmir Airshow Hava Gösterisi düzenleniyor. (Gündoğdu Meydanı) Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kimdir?

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’i Zümrüt Sönmez ile konuştuk.

Serra Karaçam   | 09.09.2022
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth kimdir?

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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