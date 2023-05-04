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İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreni için ülkede hangi hazırlıklar yapılıyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreni için ülkede hangi hazırlıklar yapılıyor?

İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme töreni 6 Mayıs’ta yapılacak. 70 yıl sonra ilk kez böyle bir geleneğe tanıklık edecek İngiltere’de heyecanlı bir hazırlık süreci var. Her ayrıntısında tarihsel bir sembolizm olan törende güvenlik önlemleri de yoğun olacak. Londra’daki Anadolu Ajansı Muhabiri Behlül Çetinkaya anlatıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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