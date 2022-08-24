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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ankara'da Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ev sahipliğinde düzenlenen "Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
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İngiltere’deki grevlerin sebepleri neler?

İngiltere’de ardı arkası kesilmeyen grevler, sosyal hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gelişmeleri, Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Zuhal Demirci anlattı.

Sefa Şengül   | 24.08.2022
İngiltere’deki grevlerin sebepleri neler?

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