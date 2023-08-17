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Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor. Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde sular altında kalan Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı'nın son halini canlı yayınla aktarıyor.
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İngiltere’de sığınmacıların sağlıksız bir yüzen tesiste barındırılmasına tepkiler nasıl?

Ömer Faruk Çalışkan  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
İngiltere’de sığınmacıların sağlıksız bir yüzen tesiste barındırılmasına tepkiler nasıl?

İngiltere hükümeti, belgesiz göçmenleri yerleşim alanları yerine yüzen bir tesiste bekletme kararı almıştı. Bu uygulama 10 gün önce yürürlüğe girdi ama tesiste yayılan salgın hastalık yüzünden kısa sürede durduruldu. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya, göçmenlerle ilgili yeni uygulamayı anlatıyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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