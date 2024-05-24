Dolar
32.26
Euro
34.93
Altın
2,339.81
ETH/USDT
3,670.00
BTC/USDT
67,053.00
BIST 100
10,748.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul’da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Babı Ali Okulu: 21. Yüzyılda Dezenformasyon Tehdidi ve İletişim Stratejileri" programında konuşuyor
logo
Podcast

İngiltere’de seçim neden erkene çekildi?

Tuba Memiş  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
İngiltere’de seçim neden erkene çekildi?

Ankara

İngiltere’de seçim takvimi belli oldu. Başbakan Sunak, genel seçimin 4 Temmuz’da yapılacağını söyledi. Peki neden tahmin edilenden daha erken bir tarih açıklandı? Bu karar kamuoyunda nasıl yankı buldu? Seçim anketleri ne durumda? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 20 bin 145 konutun yapımı tamamlandı
Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi kurulacak
Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
Bakan Uraloğlu: Türkiye ulaştırma koridorlarının merkezinde
Emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor

Benzer haberler

İngiltere’de seçim neden erkene çekildi?

İngiltere’de seçim neden erkene çekildi?

Biyoçeşitlilik tarımı ve çevreyi nasıl etkiliyor?

Fransız Kolonisi Yeni Kaledonya’da neler oluyor?

Filistin Devletini tanıma dalgası Avrupa’ya yayılıyor

Filistin Devletini tanıma dalgası Avrupa’ya yayılıyor
Vladimir Vladimiroviç Putin

Vladimir Vladimiroviç Putin
Afrika Kültür Evi, Kara Kıta ile Türkiye arasında nasıl bir köprü kuruyor?

Afrika Kültür Evi, Kara Kıta ile Türkiye arasında nasıl bir köprü kuruyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet