İngiltere’de seçim neden erkene çekildi?

Ankara
İngiltere’de seçim takvimi belli oldu. Başbakan Sunak, genel seçimin 4 Temmuz’da yapılacağını söyledi. Peki neden tahmin edilenden daha erken bir tarih açıklandı? Bu karar kamuoyunda nasıl yankı buldu? Seçim anketleri ne durumda? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Behlül Çetinkaya ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.