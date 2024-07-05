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İngiltere’de İşçi Partisi, 14 yılın ardından sandıkta galip geldi

Faruk Çalışkan  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
İngiltere’de İşçi Partisi, 14 yılın ardından sandıkta galip geldi

Ankara

İngiltere’de çalkantılı süreçler yaşayan ve son dönemde lider arayışında olan Muhafazakar Parti, erken seçimlerde üstünlüğü Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi’ne bıraktı. İngiltere’de sandıktan çıkan iradeyi, Anadolu Ajansı Londra Muhabir Gürhan Kartal’la konuştuk.

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