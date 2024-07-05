İngiltere’de İşçi Partisi, 14 yılın ardından sandıkta galip geldi
Ankara
İngiltere’de çalkantılı süreçler yaşayan ve son dönemde lider arayışında olan Muhafazakar Parti, erken seçimlerde üstünlüğü Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi’ne bıraktı. İngiltere’de sandıktan çıkan iradeyi, Anadolu Ajansı Londra Muhabir Gürhan Kartal’la konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.