Dolar
27.57
Euro
29.07
Altın
1,820.77
ETH/USDT
1,638.00
BTC/USDT
27,640.00
BIST 100
8,435.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta sarı kırmızılı kulüp ile Ekmas Grup arasında erkek basketbol takımı isim ve forma sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşuyor.
logo
Podcast

İngiltere’de Başbakan Sunak seçmeni yeniden kazanabilecek mi?

Ömer Faruk Çalışkan  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
İngiltere’de Başbakan Sunak seçmeni yeniden kazanabilecek mi?

Ankara
Genel seçimlere bir yıl kala ekonomideki dalgalı seyri ve ardı arkası kesilmeyen grevleri aşmaya çalışan Başbakan Rishi Sunak ve partisi için anketler iç açıcı görünmüyor. Ülkedeki gündemi, Anadolu Ajansı Londra muhabirleri Zuhal Demirci ve Nuran Erkul Kaya ile konuştuk.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay'dan, göçmen kaçakçısının "Türk kara suları dışındaydım" savunmasına ret
Hava yolunda "uçuş iptali" şikayetleri azaldı, tehirlere hassasiyet arttı
FETÖ mensubu firari Koray Vural, MİT operasyonuyla Tacikistan'da yakalandı
Depremlerin etkilediği Gölbaşı'nda zemin etüt çalışmaları yeniden başladı
Sultangazi'de seyir halindeyken alev alan cip kullanılamaz hale geldi

Benzer haberler

İngiltere’de Başbakan Sunak seçmeni yeniden kazanabilecek mi?

İngiltere’de Başbakan Sunak seçmeni yeniden kazanabilecek mi?

Hint Alt Kıtası’nın Türkiye ve İslam dünyası için önemi ne?

Türkiye'de ve dünyada uzay çalışmaları hangi noktaya geldi?

Arama motorlarında içerikleri kullanılan haber kaynakları telif hakkı alabilir mi?

Arama motorlarında içerikleri kullanılan haber kaynakları telif hakkı alabilir mi?
Galatasaray’ın Manchester United galibiyeti nasıl yankı buldu?

Galatasaray’ın Manchester United galibiyeti nasıl yankı buldu?
Türkiye petrol ve doğal gazda nasıl bir odak oluyor?

Türkiye petrol ve doğal gazda nasıl bir odak oluyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet