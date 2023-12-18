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Gazze’den tahliye edilen yaralıları taşıyan uçak, Etimesgut Askeri Havaalanı'na indi.
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İmam-ı Gazali’nin İslam düşünce dünyasındaki yeri nedir?

Vefatının üzerinden 900’den fazla yıl geçmesine rağmen ilmi mirasıyla İslam dünyasında ışık tutan, kelam ve ahlak alimi İmam-ı Gazali’yi, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
İmam-ı Gazali’nin İslam düşünce dünyasındaki yeri nedir?

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