İlk ders zilinin çaldığı deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı?
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Peki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki okullarda son durum nedir? Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.