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İlk ders zilinin çaldığı deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı?

Tuba Memiş  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
İlk ders zilinin çaldığı deprem bölgesinde hangi çalışmalar yapıldı?

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Peki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki okullarda son durum nedir? Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar anlattı.

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