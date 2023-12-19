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İlim Yayma Ödülleri genç kuşağa nasıl bir yol gösteriyor?

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı’nın hikayesini ve ödüllerin önemini, ödül komisyonunun Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
İlim Yayma Ödülleri genç kuşağa nasıl bir yol gösteriyor?

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