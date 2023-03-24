İklim raporları sıcaklık artışında fırsat penceresinin kapandığını mı gösteriyor?
Ankara
Bilim insanlarının sunduğu Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporu, uzun görüşmelerden sonra onaylandı. Peki, 1,1 dereceye ulaşan sıcaklık artışının 1,5 dereceyi geçmemesi için ‘fırsat penceresi’ kapanıyor mu? Anadolu Ajansı Muhabiri Nuran Erkul Kaya ve Anadolu Ajansı Yeşilhat Editörü Hale Aydoğmuş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.