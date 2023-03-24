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İklim raporları sıcaklık artışında fırsat penceresinin kapandığını mı gösteriyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
İklim raporları sıcaklık artışında fırsat penceresinin kapandığını mı gösteriyor?

Ankara

Bilim insanlarının sunduğu Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporu, uzun görüşmelerden sonra onaylandı. Peki, 1,1 dereceye ulaşan sıcaklık artışının 1,5 dereceyi geçmemesi için ‘fırsat penceresi’ kapanıyor mu? Anadolu Ajansı Muhabiri Nuran Erkul Kaya ve Anadolu Ajansı Yeşilhat Editörü Hale Aydoğmuş ile konuştuk.

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