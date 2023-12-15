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Doğu Kudüs'ün güneyindeki Vadi el-Cevz bölgesinde cuma namazına gitmek isteyen Filistinlilere İsrail güçleri müdahale ediyor
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İklim kriziyle mücadelede tarımın nasıl bir rolü var?

Ömer Faruk Çalışkan  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
İklim kriziyle mücadelede tarımın nasıl bir rolü var?

Ankara
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), hem gıda kıtlığını önleyecek hem de atmosferdeki sera gazlarını azaltacak gıda üretimi için yol haritası sürecini başlattı. Prof. Dr. Erhan Akça ile bunun yöntemlerini ve Türkiye’nin avantajını konuştuk.

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