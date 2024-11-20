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İklim krizinin seyri 2024’te nasıl değişti?

Faruk Çalışkan  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
İklim krizinin seyri 2024’te nasıl değişti?

Ankara

Her yılın, “tarihin en sıcak yılı” olarak kaydedilmeye devam etmesi mümkün mü? İnsanlık, bu yeni iklim koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ile bu kritik konuyu ele aldık.

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