İklim krizinin seyri 2024’te nasıl değişti?
Ankara
Her yılın, “tarihin en sıcak yılı” olarak kaydedilmeye devam etmesi mümkün mü? İnsanlık, bu yeni iklim koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ile bu kritik konuyu ele aldık.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.