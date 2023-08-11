Dolar
27.05
Euro
29.65
Altın
1,914.68
ETH/USDT
1,849.80
BTC/USDT
29,437.00
BIST 100
7,634.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşuyor
logo
Podcast

İklim krizinde şehirler nasıl tasarlanmalı?

Ömer Faruk Çalışkan  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
İklim krizinde şehirler nasıl tasarlanmalı?

Ankara

Batı Karadeniz’deki ağır sel felaketinin ikinci yıldönümünde iklim krizinde şehir planlamasının nasıl yapılması gerektiğini, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde Türkiye’yi temsil eden bilim insanı Doç. Dr. Şiir Kılkış ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
‘İyi ki varsın Eren’ adı Türkiye’ye neler kazandırdı?
İnternet fenomenlerinin faaliyetleri "tehlikeli" sınıfına alındı
TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı
Antalya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğun ailesi tedbir alınmasını istiyor
Karabük'te eğitimlerini tamamlayan komando uzman erbaşlar mezun oldu

Benzer haberler

İklim krizinde şehirler nasıl tasarlanmalı?

İklim krizinde şehirler nasıl tasarlanmalı?

Kuzey Kanalı’nı yüzerek geçen ilk Türk kadın Aysu Türkoğlu AA’ya konuştu

3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’nde neler yaşandı?

Mete Gazoz dünya şampiyonluğuna giden yolculuğunu anlattı

Mete Gazoz dünya şampiyonluğuna giden yolculuğunu anlattı
‘Hiroşima’ ve ‘Nagazaki’ olayları dünyada güvenlik teorilerini nasıl değiştirdi?

‘Hiroşima’ ve ‘Nagazaki’ olayları dünyada güvenlik teorilerini nasıl değiştirdi?
Kitap Sevenler Cemiyeti kitabı ne anlatıyor?

Kitap Sevenler Cemiyeti kitabı ne anlatıyor?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet