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İklim krizi çocuklara nasıl öğretilmeli?

Ömer Faruk Çalışkan   | 23.09.2022
İklim krizi çocuklara nasıl öğretilmeli?

Ankara
Ortaokullarda çevre eğitimi ve iklim değişikliği dersinin seçmeli ders olarak bu yıl müfredata girmesi ne fayda sağlayacak? Çevre konularındaki olumsuz senaryolar çocukları nasıl etkiliyor? Çocuklara iklim krizi nasıl öğretilmeli? Tüm bu konuları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Biyolog ve Çevre Eğitimi Uzmanı Doç. Dr. Nazım Kaşot ile konuştuk.
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