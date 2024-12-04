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İklim krizi bu kışı nasıl etkileyecek?

Ömer Faruk Çalışkan  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
İklim krizi bu kışı nasıl etkileyecek?

Ankara

Küresel ısınmanın etkileri, iklim sistemimiz üzerindeki değişikliklerle her geçen gün daha belirgin hale geliyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ile uzun vadeli tahminler ışığında, küresel ısınmanın nasıl etkiler oluşturabileceğini ve alınabilecek önlemleri konuştuk.

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