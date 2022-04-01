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İklim değişikliğine karşı Türkiye’nin büyük dönüşümü

Ömer Faruk Çalışkan   | 01.04.2022
İklim değişikliğine karşı Türkiye’nin büyük dönüşümü

Türkiye tüm ekonomik faaliyetlerini iklim değişikliğiyle mücadeleyi gözeterek dönüştürmek için muazzam bir seferberlik içine girdi. Hangi devlet kurumları neler yapıyor? Temelde gözetilen esaslar neler? En fazla etkilenecek ekonomik faaliyet alanları hangileri olacak? Enerji üretiminde Türkiye’nin yeni dönemdeki potansiyeli. Tüm bu soruları AA Enerji Muhabiri Nuran Erkul Kaya cevaplıyor.

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