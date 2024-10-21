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IKBY’deki seçim sonuçları hangi senaryoları doğurabilir?

Irak’ın kuzeyindeki özerk yönetimde dün yapılan seçimlerde KDP gücünü korusa da KYB ile cepheleşmenin keskinleşmesi, oluşacak koalisyona dair belirsizlik doğurdu. Erbil’deki Anadolu Ajansı Muhabiri Mehmet Alaca ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
IKBY’deki seçim sonuçları hangi senaryoları doğurabilir?

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