IKBY bağımsızlık referandumunun üçüncü yılında ne kazandı, ne kaybetti?
IKBY bağımsızlığı tartıştığı referandumdan üç yıl sonra, karşılaştığı iç ve dış problemler nedeniyle ekonomik olarak bağımlı olduğu Irak’ın bir parçası olarak kalmak zorunda olduğu zaruretini kabul eden bir politika yürütmeye devam ediyor.
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