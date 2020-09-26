Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

IKBY bağımsızlık referandumunun üçüncü yılında ne kazandı, ne kaybetti?

IKBY bağımsızlığı tartıştığı referandumdan üç yıl sonra, karşılaştığı iç ve dış problemler nedeniyle ekonomik olarak bağımlı olduğu Irak’ın bir parçası olarak kalmak zorunda olduğu zaruretini kabul eden bir politika yürütmeye devam ediyor.

26.09.2020
IKBY bağımsızlık referandumunun üçüncü yılında ne kazandı, ne kaybetti?

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 68 can kaybı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere Başbakanı Johnson, Kovid-19'a karşı dünya liderlerini birlik olmaya çağırdı
Hindistan'dan aşı üretiminde tüm insanlığa yardım sözü
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

IKBY bağımsızlık referandumunun üçüncü yılında ne kazandı, ne kaybetti?

IKBY bağımsızlık referandumunun üçüncü yılında ne kazandı, ne kaybetti?

Filistin’in Versay’ı, normalleşme ve İran

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (25 Eylül 2020)

Rum Kesimi'ne koşulsuz destek AB’nin geleceğini tehdit ediyor

Rum Kesimi'ne koşulsuz destek AB’nin geleceğini tehdit ediyor
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (24 Eylül 2020)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (24 Eylül 2020)
GÖRÜŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Keşmir'in umutsuz halkına ümit verdi

GÖRÜŞ - Cumhurbaşkanı Erdoğan Keşmir'in umutsuz halkına ümit verdi