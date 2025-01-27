İhracattan geri dönen gıda ürünlerinde süreç nasıl işliyor?
Ankara
Türkiye, tarımda AB ülkelerinden daha az pestisit kullanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda kimyasal kullanımını azaltmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları arttırdı. Peki buna ilişkin hangi adımlar atıldı? İhracattan geri dönen ürünler nasıl kontrol ediliyor? Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya ile Türkiye’nin pestisit karnesini konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.