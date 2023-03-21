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İbn Haldun ve Mukaddime’si bugüne neyi anlatıyor?

Sosyoloji ve iktisat bilimlerinin öncüsü olarak kabul edilen İbn Haldun’u ve en önemli eserleri arasındaki Mukaddime’nin bugüne verdiği mesajı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif Kayapınar ile konuştuk.

21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
İbn Haldun ve Mukaddime’si bugüne neyi anlatıyor?

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