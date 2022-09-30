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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşuyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla’da STK temsilcileri ve İş adamları ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Ian Kasırgası ABD’yi nasıl etkiledi?

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan Ian Kasırgası sel ve yıkıma neden oldu. Detayları, Anadolu Ajansı Muhabiri Mücahit Oktay ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 30.09.2022
Ian Kasırgası ABD’yi nasıl etkiledi?

Türkiye'nin yüzde 10'luk mevcut yaşlı nüfusu oranı 2050'de yüzde 20'ye yükselecek
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
Yılın ilk yarısına ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri açıklandı
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