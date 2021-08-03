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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili toplantıya başkanlık etti.
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İtalya'daki kütüphane arşivinde keşfedilen Fatih Sultan Mehmet epiği nasıl gün yüzüne çıktı?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Barın Akman ile akademisyen yazar Beyazıt Akman, Rönesans döneminde Fatih Sultan Mehmet'in onuruna İtalyan bir şair tarafından yazılmış, yaklaşık 5 bin mısralık Latince bir epik şiir keşfetti.

Sefa Şengül   | 03.08.2021
İtalya'daki kütüphane arşivinde keşfedilen Fatih Sultan Mehmet epiği nasıl gün yüzüne çıktı?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Barın Akman ile akademisyen yazar Beyazıt Akman, Rönesans döneminde Fatih Sultan Mehmet'in onuruna İtalyan bir şair tarafından yazılmış, yaklaşık 5 bin mısralık Latince bir epik şiir keşfetti. Esere ilişkin detayları Filiz Barın Akman anlattı.

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