Dolar
18.58
Euro
18.36
Altın
1,707.29
ETH/USDT
1,326.70
BTC/USDT
19,835.00
BIST 100
3,470.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, AEK Larnaca ile yapacakları maç öncesi kulüp tesislerinde son antrenmanını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret ediyor. - VTR
logo
Podcast

İnsansı robotlar hayatımızda nasıl yer alacak?

Cezeri’nin Odası’nda robotların bugün ve gelecek dönemde hayatımızdaki yerini, Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dağ ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 05.10.2022
İnsansı robotlar hayatımızda nasıl yer alacak?

EGM: 2017'den bugüne kadar 600 uyuşturucu suç organizasyonu çökertildi
İstanbul'da özel hastanede kaydedilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı
Müzisyen Onur Şener cinayeti soruşturmasında güvenlik kameraları incelemeye alındı
Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Strazburg Yunus Emre Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 4. dönem mezunlarını verdi

Benzer haberler

İnsansı robotlar hayatımızda nasıl yer alacak?

İnsansı robotlar hayatımızda nasıl yer alacak?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet