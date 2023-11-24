Hollanda’da İslam karşıtı Wilders’in partisi hükümeti kurabilecek mi?
Ankara
Hollanda’da 22 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Geert Wilders liderliğindeki İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) ilk sırayı almasının ardından gözler, koalisyon hükümetinin olası ortaklarına çevrildi. Öte yandan seçim sonuçları insan haklarına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi. Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Müdür Yardımcısı Feyzullah Yarımbaş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.