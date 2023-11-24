Dolar
28.88
Euro
31.55
Altın
1,996.07
ETH/USDT
2,105.70
BTC/USDT
37,880.00
BIST 100
7,887.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni”nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde “Türkiye Innovation Week İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Podcast

Hollanda’da İslam karşıtı Wilders’in partisi hükümeti kurabilecek mi?

Tuba Memiş  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Hollanda’da İslam karşıtı Wilders’in partisi hükümeti kurabilecek mi?

Ankara

Hollanda’da 22 Kasım'da gerçekleştirilen erken genel seçimlerde Geert Wilders liderliğindeki İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) ilk sırayı almasının ardından gözler, koalisyon hükümetinin olası ortaklarına çevrildi. Öte yandan seçim sonuçları insan haklarına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi. Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Müdür Yardımcısı Feyzullah Yarımbaş ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün kurbanın kendini kınaması, dünyanın da zulme sessiz kalması bekleniyor
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
BM Küresel İletişim Başkanı Fleming: Yapay zekayla kısıtlı dezenformasyon daha yaygın hale gelmek üzere
Dışişleri Bakanı Fidan: Batı dünyası İsrail'in savaş suçlarıyla aralarına artık mesafe koymalıdır

Benzer haberler

Hollanda’da İslam karşıtı Wilders’in partisi hükümeti kurabilecek mi?

Hollanda’da İslam karşıtı Wilders’in partisi hükümeti kurabilecek mi?

Görme engelli öğretmenin azmi, öğrencilerini de motive ediyor

Türkiye temiz enerji üretiminde nasıl emsal oldu?

Dünya Çocuk Hakları Günü ve Filistin’de çocuk olmak

Dünya Çocuk Hakları Günü ve Filistin’de çocuk olmak
Yerli finansal sistemlerin kullanılması neden önemli?

Yerli finansal sistemlerin kullanılması neden önemli?
Tarımsal planlama dönemi neyi amaçlıyor?

Tarımsal planlama dönemi neyi amaçlıyor?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet