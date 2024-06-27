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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'nda konuşuyor. İstanbul Bahçelievler Zafer mahallesinde kısmi olarak çöken binanın kontrollü yıkımı devam ediyor.
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Hollanda’da hükümet kurma çalışmaları ne durumda?

Hollanda'da ‘sağ koalisyon’un hükümet kurma çabaları sancılı şekilde sürüyor. Hollanda iç siyasetinde neler oluyor, yeni başbakan kim olacak? Anadolu Ajansı Hollanda Muhabiri Selman Aksünger ile konuştuk.

Tuba Memiş  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Hollanda’da hükümet kurma çalışmaları ne durumda?

Avrupa'da geçen hafta en yoğun hava trafik hacmi İstabul Havalimanı'nda gerçekleşti
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