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Bölgedeki son duruma ilişkin Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan yayındayız
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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi sonrası bölgede durum ne?

Lübnan Hizbullahı, liderleri Hasan Nasrallah'ın dünkü İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Nasrallah’ın öldürmesi bölgede nelere yol açabilir? Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

Faruk Çalışkan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesi sonrası bölgede durum ne?

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