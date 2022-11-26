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Hititler Anadolu’ya nasıl bir medeniyet mirası bıraktı?

Anadolu uygarlıklarından kalan yazılı belgelerin çok sınırlı olması, bölgede var olmuş köklü medeniyetlerin tanınmasını dezavantajlı hale getirse de bu alanda çalışmalar yapan akademisyenler, bu tarih dilimine ışık tutuyor.

Sefa Şengül   | 26.11.2022
Hititler Anadolu’ya nasıl bir medeniyet mirası bıraktı?

Anadolu uygarlıklarından kalan yazılı belgelerin çok sınırlı olması, bölgede var olmuş köklü medeniyetlerin tanınmasını dezavantajlı hale getirse de bu alanda çalışmalar yapan akademisyenler, bu tarih dilimine ışık tutuyor. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gülgüney Masalcı Şahin ile Anadolu’nun köklü uygarlıklarından biri olan Hititleri konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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