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Heniyye suikastının İran’da gerçekleşmesi ne anlama geliyor?

Tuba Memiş  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Heniyye suikastının İran’da gerçekleşmesi ne anlama geliyor?

Ankara

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğradı. Türkiye ve dünyadan art arda tepkiler gelirken bu suikastın "Bölgesel bir savaşın fitilini ateşlediği" yönünde yorumlar yapıldı. Peki, suikastın İran’da gerçekleşmesi ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatına hangi mesajı verdi? Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Hakkı Uygur ile konuştuk.

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