Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklandı
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2028 yıllarında uygulanacak 10 maddelik Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladı. Peki 5 yıllık yeni hayvancılık programının kapsamı nedir? Plan çerçevesinde işletmelere nasıl teşvikler veriliyor? Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Mustafa Çalkaya ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.