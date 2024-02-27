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Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklandı

Betül Sümeyye Us  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Hayvancılıkta 5 yıllık yol haritası açıklandı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2028 yıllarında uygulanacak 10 maddelik Hayvancılık Yol Haritası'nı açıkladı. Peki 5 yıllık yeni hayvancılık programının kapsamı nedir? Plan çerçevesinde işletmelere nasıl teşvikler veriliyor? Anadolu Ajansı Ekonomi Muhabiri Mustafa Çalkaya ile konuştuk.

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