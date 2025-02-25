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"Hattatların Reisi" Hasan Çelebi arkasında nasıl bir kültür mirası bıraktı?

Ümmühan Atak  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
"Hattatların Reisi" Hasan Çelebi arkasında nasıl bir kültür mirası bıraktı?

Ankara
"Hattatların Reisi" kabul edilen ve rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Hasan Çelebi, dün İstanbul’da vefat etti. Dünyanın dört bir yanında camilere nakşettiği hat sanatıyla iz bırakan, Reisü'l-Hattatin Hasan Çelebi’yi, öğrencilerinden Hattat Ahmet Kutluhan ile konuştuk.

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