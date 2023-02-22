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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma, İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Hatay’da yardım çalışmaları ne durumda?

Depremlerin en ağır darbeyi vurduğu illerden Hatay’ın merkezindeki AA Muhabiri Fırat Taşdemir, hem yardım faaliyetlerinin geldiği noktayı hem de enkazlardaki son çalışmaları anlattı.

Ömer Faruk Çalışkan   | 22.02.2023
Hatay’da yardım çalışmaları ne durumda?

AB Komiseri Varhelyi: Benim neslim kesinlikle böyle bir deprem görmedi, böyle bir felaket yaşamadı
Cumhurbaşkanlığında görevli aşçılar, depremzedeler için yemek pişiriyor
Diyarbakır'da tespit yapılan 606 tescilli yapıdan 4'ü ağır, 30'u ise orta hasarlı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'a ilk konteynerleri yerleştirmeye başladı

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