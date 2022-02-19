Hanau'daki ırkçı terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti

Avrupa’da İslam karşıtlığı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dönüşmüş durumda. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için Hanau yakınlarındaki Langen beldesinde anma etkinliği düzenleniyor. Hanau saldırısını; etkinliği takip eden AA Muhabiri Mesut Zeyrekle konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.