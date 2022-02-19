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Almanya Hanau Kent Meydanı’nda, 19 Şubat 2020’de gerçekleştirilen ırkçı saldırıda hayatını kaybeden 4'ü Türk, 9 kişi için anma töreni düzenleniyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuşuyor.
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Hanau'daki ırkçı terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti

Halil İbrahim Ciğer   | 19.02.2022
Hanau'daki ırkçı terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti

Avrupa’da İslam karşıtlığı Müslümanlara yönelik şiddet eylemlerine dönüşmüş durumda. Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen tarafından şehir merkezindeki iki kafeye düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için Hanau yakınlarındaki Langen beldesinde anma etkinliği düzenleniyor. Hanau saldırısını; etkinliği takip eden AA Muhabiri Mesut Zeyrekle konuştuk.

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