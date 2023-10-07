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İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği hava operasyonunun görüntülerini yayımladı
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Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonda son durum ne?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’e karşı “Aksa Tufanı” operasyonu başlattı. Bölgedeki son durumu, Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı operasyonda son durum ne?

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