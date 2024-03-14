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Haiti’de iktidar boşluğu ülkeyi nereye sürüklüyor?

Tuba Memiş  | 14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Haiti’de iktidar boşluğu ülkeyi nereye sürüklüyor?

Ankara
Haiti'de çetelerin hapishane ve Ulusal Saray'a silahlı saldırısı sonucu ülkede yaşanan olağanüstü hal devam ediyor. Halk, saldırılar nedeniyle bulundukları yerlerden ayrılmak ve başka mahallelere sığınmak zorunda kaldı. Ülkedeki kaosun ardından Başbakan Ariel Henry görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki, Haiti’de neler oluyor? İktidar boşluğu ülkeyi nereye sürükleyecek? Anadolu Ajansı Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan anlattı.

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