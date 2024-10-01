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"Hacer" filminin yönetmeni Hazreti Hacer'den nasıl esinlendi?

“Askıda” ve “Münhasır” isimli kısa filmleriyle çeşitli ödüller alan Senarist ve Yönetmen Yeşim Tonbaz ile Hazreti Hacer’den esinlenerek yazıp yönettiği ilk uzun metraj filmi “Hacer” hakkında konuştuk.

Ümmühan Atak  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
"Hacer" filminin yönetmeni Hazreti Hacer'den nasıl esinlendi?

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