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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid’de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Hac ibadetine gösterilen ilgi tarihi süreçte değişti mi?

Uzun yıllardır Cumhuriyet dönemi Hac hatıraları biriktiren Yapımcı ve Koleksiyoncu Fatih Ketancı ile dünden bugüne Hac ibadetine gösterilen sevgi ve itinayı, günümüzde hacı adaylarının ne gibi heyecanlar yaşadıklarını konuştuk.

Ümmühan Atak  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Hac ibadetine gösterilen ilgi tarihi süreçte değişti mi?

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